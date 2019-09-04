Эксперт рассказал об обсуждении развития Дальнего Востока в рамках ВЭФ
- РИА Новости
По его словам, самым значимым в первый день стало обсуждение потенциала региона как территории опережающего развития и мер, которые необходимы для ускорения экономического развития.
«Я, честно говоря, не думал, что механизм ТОР так хорошо продуман. Там делаются реально интересные вещи — и Министерством по развитию Дальнего Востока, и Минэкономразвития», — отметил Теребенин.
Он также отметил хорошую организацию форума.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что на ВЭФ-2019 заработал павильон Хабаровского края.