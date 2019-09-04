Эксперт рассказал об обсуждении развития Дальнего Востока в рамках ВЭФ

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Участник Восточного экономического форума, руководитель Комплекса корпоративных коммуникаций, член правления «АФК «Система» Андрей Теребенин в беседе с ФАН рассказал об обсуждении развития Дальнего Востока в рамках ВЭФ.
Эксперт рассказал об обсуждении развития Дальнего Востока в рамках ВЭФ
  • РИА Новости

По его словам, самым значимым в первый день стало обсуждение потенциала региона как территории опережающего развития и мер, которые необходимы для ускорения экономического развития.

«Я, честно говоря, не думал, что механизм ТОР так хорошо продуман. Там делаются реально интересные вещи — и Министерством по развитию Дальнего Востока, и Минэкономразвития», — отметил Теребенин.

Он также отметил хорошую организацию форума.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что на ВЭФ-2019 заработал павильон Хабаровского края.

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