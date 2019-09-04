В Москве предложили установить справедливую цену на такси в аэропортах

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в департамент транспорта Москвы с предложением реализовать проект «Справедливая цена» в аэропортах, сообщают «Известия».

Речь идёт об информировании граждан о средней стоимости поездки на такси в рублях, долларах и евро с помощью визуальной рекламы и баннеров. Разместить их можно в терминале и на остановках общественного транспорта у аэровокзала.

Авторы инициативы ссылаются на опыт международного аэропорта Минска.

«Для Москвы данная проблема также актуальна, так как большинство гостей прилетают в аэропорты и едут до отеля на такси, при этом часто переплачивают, что негативно влияет на туристическую привлекательность города», — отмечается в письме объединения.

Как заявил глава ООП Илья Зотов, цель проекта — максимально упростить информирование и согласовать среднюю стоимость поездки с таксомоторными организациями.

В департаменте транспорта, со своей стороны, рассказали о рассмотрении обращения.

В свою очередь, представитель аэропорта Шереметьево сообщил, что на стойках заказа такси уже указаны примерные цены. По его словам, такси также можно вызвать через приложение любого агрегатора, где цена также заявлена заранее.

В Домодедове сказали, что проект о справедливой цене с ними не обсуждали. Как отметили в пресс-службе аэропорта, на аэровокзале уже созданы условия, чтобы пассажиры могли заказать такси по фиксированным тарифам, а цены есть в открытом доступе. На территории также работает система оповещения об опасности заказа у нелегалов.

Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем покупать и использовать личный автомобиль.