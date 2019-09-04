Ruptly запустило проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница»

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Видеоагентство Ruptly запустило мультиплатформенный интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница», приуроченный к 60-летию гибели девяти туристов на перевале Дятлова.
Ruptly запустило проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница»
  • © Архивное фото

Иммерсивный проект основан на реальном дневнике группы Дятлова, личных записях и фотографиях участников экспедиции.

С помощью собранных материалов каждый сможет пройти по маршруту группы — вплоть до места гибели туристов, а также провести своё расследование.

«Наш проект выходит за рамки привычной документалистики: мы собрали все версии произошедшего, а пользователи могут выбрать ту, которая кажется им наиболее вероятной», — заявила глава Ruptly Динара Токтосунова.

Команда видеоагентства повторила маршрут группы Дятлова и сняла кадры места, где были обнаружены тела студентов.

Съёмки велись в том числе с помощью дрона. Журналисты также поговорили с местными жителями, следователями и экспертами, которые рассказали о деталях экспедиции и поделились своими версиями трагедии.

Проект включает эксклюзивные архивные записи и фотографии.

1 марта в СК заявили, что смерть участников группы под руководством Дятлова связана со сходом снежной лавины и неопытностью

Следователи считают, что участники были слабо подготовлены. 

В начале июля в Следственный комитет России было передано обращение с просьбой возобновить расследование гибели туристов в 1959 году на Урале.

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