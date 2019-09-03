В Нижнем Новгороде вынесли приговор по делу о падении наледи на детей

В Нижнем Новгороде вынесли приговор по делу о падении наледи на малолетних детей, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на областное СУ СК России.

Обвиняемый — директор ООО «Нахимовский». В ноябре 2018 года он подписал договор подряда с домоуправляющей компанией на очистку крыш и козырьков многоквартирных домов на проспекте Ленина от снега.

В январе — марте 2019 года мужчина не выполнял свои обязанности. В результате образовалась опасная наледь.

Инцидент произошёл 15 марта, когда рядом с одним из домов проходила женщина с трёхлетним сыном и с коляской, где находилась девочка в возрасте одного месяца. Мать не пострадала. Дочь госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В отношении директора возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Мужчину признали виновным. Он получил 2,6 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и с лишением права заниматься деятельностью в области обслуживания домов сроком на 2,6 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области вынесли приговор по делу о гибели пенсионера в результате схода снега с крыши.