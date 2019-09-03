В Тюменской области вынесли приговор по делу о гибели пенсионера в результате схода снега с крыши

Тюменский районный суд вынес приговор по делу о гибели 83-летнего пенсионера в результате схода снега с крыши, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Инцидент произошёл в марте 2019 года. Житель села Богандинское приехал к нотариусу в посёлок Боровский. Когда мужчина подошёл к крыльцу, с крыши упал снег. Пострадавший скончался в больнице.

Перед судом предстал 41-летний председатель ТСЖ «Сибиряк». Эта организация обслуживала шестиэтажный жилой дом по улице Островского.

«Проявив небрежность, он проигнорировал многочисленные жалобы собственников помещений о самопроизвольном сходе снега с крыши дома и не обеспечил сезонную очистку кровли крыши от снега и наледи», — пояснили в прокуратуре.

Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. С него также взыщут моральный вред и материальный ущерб в размере 500 тыс. и более 118 тыс. рублей соответственно.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Алтайском крае организовали проверку по факту гибели дворника в результате схода снега с крыши.