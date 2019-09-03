В рамках ВЭФ открылась выставка, приуроченная к 70-летию КНР

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В рамках Восточного экономического форума открылась международная выставка, приуроченная к 70-летию КНР и научной конференции «Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР». Об этом сообщает Vostokmedia.com.
В рамках ВЭФ открылась выставка, приуроченная к 70-летию КНР
  • РИА Новости

Экспонатами стали архивные документы и фотографии. Они отражают историю развития диалога России и Китая.

В церемонии открытия приняли участие член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский и заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН оценил роль ВЭФ в развитии Дальнего Востока.

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