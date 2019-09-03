В рамках ВЭФ открылась выставка, приуроченная к 70-летию КНР
- РИА Новости
Экспонатами стали архивные документы и фотографии. Они отражают историю развития диалога России и Китая.
В церемонии открытия приняли участие член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский и заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов.
Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН оценил роль ВЭФ в развитии Дальнего Востока.