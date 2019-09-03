Площадь Савёловского вокзала планируют обновить до конца года

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Площадь Савёловского вокзала в Москве планируют обновить до конца года, сообщает kp.ru.
Площадь Савёловского вокзала планируют обновить до конца года
  • РИА Новости

«К концу 2019 года закончим основное благоустройство, и к запуску Московских центральных диаметров у нас будет благоустроенная площадь», — заявил заммэра Марат Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время там устанавливают платформы для посадки и высадки пассажиров наземного транспорта, зарядные станции для электробусов.

Кроме того, справа от вокзала предусмотрена площадка под гостиницу.

«Строительство этого здания не влияет на движение пассажирских потоков и останется за забором в стройке, а всё остальное благоустройство уже завершим», — уточнил Хуснуллин.

Ранее НСН сообщала, что в Санкт-Петербурге рассказали о ремонте Первого Инженерного моста.

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