Спасательный буксир «Профессор Николай Муру» возвращается из Персидского залива

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Спасательный буксир «Профессор Николай Муру» возвращается в Севастополь, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Спасательный буксир «Профессор Николай Муру» возвращается из Персидского залива
  • РИА Новости

Как передаёт «Новый Севастополь», буксир выполнял роль штабного судна сборной команды Военно-морского флота России на конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019» в Персидском заливе.

В настоящее время он проходит Суэцкий канал, выходит в Средиземное море и берёт курс на Дарданеллы и Босфор.

«Профессор Николай Муру» входит в отряд спасательных судов Новороссийской военно-морской базы ЧФ.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» выполнил стрельбу из комплекса «Калибр» на учениях в Чёрном море.

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