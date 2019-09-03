Спасательный буксир «Профессор Николай Муру» возвращается из Персидского залива

Спасательный буксир «Профессор Николай Муру» возвращается в Севастополь, заявили в пресс-службе Черноморского флота.

Как передаёт «Новый Севастополь», буксир выполнял роль штабного судна сборной команды Военно-морского флота России на конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019» в Персидском заливе.

В настоящее время он проходит Суэцкий канал, выходит в Средиземное море и берёт курс на Дарданеллы и Босфор.

«Профессор Николай Муру» входит в отряд спасательных судов Новороссийской военно-морской базы ЧФ.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» выполнил стрельбу из комплекса «Калибр» на учениях в Чёрном море.