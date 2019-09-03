СК просит изменить меру пресечения двум фигурантам дела о беспорядках 27 июля
- РИА Новости
«Следственный комитет России в ходе расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля, учитывая роль Егора Жукова и Сергея Фомина в совершённом преступлении, ходатайствует перед судом об изменении названным лицам меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — говорится в сообщении на сайте СК России.
Ранее стало известно о снятии СК обвинений с пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве.
Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили 14 и 27 июля, а также 3 августа.