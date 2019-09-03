Эксперт оценила данные о доле работающих женщин в России

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Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в беседе с НСН оценила данные Росстата о том, что в 2018 году в стране были трудоустроены 53,2% женщин, а занятость мужчин составила 67,8%.
Эксперт оценила данные о доле работающих женщин в России
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Как заявила эксперт, в России более 60% женщин живут одни и воспитывают детей без второго родителя.

«Такие женщины не имеют желания или нежелания работать, они обязаны это делать. Иначе они не смогут содержать семью, не обеспечат детей даже питанием», — сказала она.

Айвар также отметила, что многие по-прежнему работают неофициально. Эксперт добавила, что нетрудоустроенными считаются и некоторые самозанятые граждане, например репетиторы и няни.

Кроме того, она напомнила о стереотипе, согласно которому женщина — «рабочая лошадка».

«Этот стереотип тоже весьма силён при приёме на работу. И от этого тоже так мало у нас официально трудоустроенных женщин», — заключила она.

Ранее в Росстате сообщили, что в целом в России работает 59,8% населения в возрасте старше 15 лет.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ФАН оценил результаты исследования, согласно которому в 2018 году 20% работающих россиян боялись, что могут потерять работу.

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