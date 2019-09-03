Потерявшаяся 20 лет назад белоруска рассказала о процессе поиска семьи

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке уроженка Белоруссии Юлия рассказала RT о процессе поиска своей семьи.

По словам девушки, последнее, что она помнит о детстве до пропажи, — как незнакомый мужчина высаживает её на одной из железнодорожных станций.

1 октября 1999 года отец Юли поехал продавать картошку и взял с собой дочь.

«Недалеко от нас жили цыгане. В тот день они избили папу в электричке, а меня украли. После этого их никто не видел — съехали», — вспоминает Юлия.

На станции в Рязани её нашли сотрудники милиции. Поместили в детский центр. Оттуда Юля должна была попасть в детский дом, но семья для неё нашлась.

«Меня растили как родную. У моих приёмных родителей есть ещё два родных сына. Они дали мне образование, не обижали и всегда меня поддерживали», — поясняет девушка.

При этом она признаётся, что всю жизнь хотела узнать что-то о своих биологических родителях. Иногда даже думала, что они её специально бросили.

Когда девушка встретила своего молодого человека, Илью, он сразу захотел ей помочь. Буквально за 20 минут он нашёл всю информацию, и уже 21 августа они поехали на встречу делать ДНК-тест.

Юлия рассказывает, что с биологическими родителями будет общаться и приезжать к ним в гости, но останется жить в Рязани и гражданство на белорусское менять не собирается.

Ранее пресс-служба белорусского МВД сообщила, что уроженка Белоруссии, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей. Юле было четыре года, когда она пропала из поезда Минск — Осиповичи, на котором ехала с родителями. Они пытались найти её сами через милицию и СМИ, однако безуспешно. Юле помог её молодой человек Илья, который в 2019 году нашёл информацию о пропавшей девочке в интернете.