Адвокат Соболь направился в ОВД из-за сообщений о её задержании
Уточняется, что о задержании Соболь заявила её пресс-секретарь Александра Лукьяненко.
«Сейчас я направляюсь в ОВД, когда доеду, смогу прояснить ситуацию, задержана она или нет», — заявил адвокат, добавив, что у него нет официальных данных.
Сустин добавил, что Соболь находится не на связи, поэтому он не смог с ней поговорить.
В начале августа суд в Москве оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга.