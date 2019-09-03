Адвокат Соболь направился в ОВД из-за сообщений о её задержании

Адвокат незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любови Соболь Иван Сустин заявил, что едет в отдел внутренних дел для того, чтобы прояснить ситуацию на фоне сообщений о её задержании. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что о задержании Соболь заявила её пресс-секретарь Александра Лукьяненко.

«Сейчас я направляюсь в ОВД, когда доеду, смогу прояснить ситуацию, задержана она или нет», — заявил адвокат, добавив, что у него нет официальных данных.

Сустин добавил, что Соболь находится не на связи, поэтому он не смог с ней поговорить.

В начале августа суд в Москве оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга.