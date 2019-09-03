Адвокат Соболь направился в ОВД из-за сообщений о её задержании

Короткая ссылка
Адвокат незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любови Соболь Иван Сустин заявил, что едет в отдел внутренних дел для того, чтобы прояснить ситуацию на фоне сообщений о её задержании. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что о задержании Соболь заявила её пресс-секретарь Александра Лукьяненко.

«Сейчас я направляюсь в ОВД, когда доеду, смогу прояснить ситуацию, задержана она или нет», — заявил адвокат, добавив, что у него нет официальных данных.

Сустин добавил, что Соболь находится не на связи, поэтому он не смог с ней поговорить.

В начале августа суд в Москве оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить