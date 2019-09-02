Эксперт рассказал о мерах предосторожности при использовании мобильных телефонов

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Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН рассказал о мерах предосторожности при использовании мобильных телефонов.
Эксперт рассказал о мерах предосторожности при использовании мобильных телефонов
  • © Pixabay

«Если хотите быть защищены от неприятностей, пользуйтесь только фирменными устройствами», — заявил он.

По его словам, если телефон брендовый, то к нему приложено зарядное устройство официального поставщика.

Ранее стало известно, что в Мордовии завели уголовное дело по факту смерти десятилетней школьницы от удара током. По предварительной информации, это произошло 1 сентября во время использования мобильного телефона, заряжавшегося от сети.

Пострадавшая была госпитализирована, но скончалась в больнице, говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК России.

В июле в Кургане мальчик погиб в результате взрыва телефона, который он принёс домой и поставил на зарядку.

Соседи ребёнка рассказали URA.RU, что не слышали хлопка или взрыва. По их мнению, причиной трагедии могла стать изношенная электропроводка.

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