В Кургане возбудили дело в связи со смертью ребёнка

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели семилетнего ребёнка в Кургане.
В Кургане возбудили дело в связи со смертью ребёнка
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

«Утром 3 июля 2019 года в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного по улице Тельмана в городе Кургане, в результате произошедшего чрезвычайного происшествия погиб семилетний мальчик. По данному факту... возбуждено уголовное дело», — указывается в заявлении.

Как уточняет ТАСС, мальчик погиб в результате взрыва телефона, который он принёс домой и поставил на зарядку.

Соседи ребёнка рассказали URA.RU, что не слышали хлопка или взрыва. По их мнению, причиной трагедии могла стать изношенная электропроводка. 

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