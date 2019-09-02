В центре Москвы отремонтируют жилой дом 1930 года
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Здание расположено на Новокузнецкой улице в Центральном административном округе.
После ремонта на входе в подъезды должны появиться новые номерные таблички и флагодержатели. Также планируется обновить облицовку цоколя, покрасить стены фасадов, прямолинейных откосов и карнизов. На кровле и чердаке разместят новые дверные блоки, в подвале обновят покрытия стен и потолков.
Кроме того, будут заменены дверные и оконные блоки, восстановлена плитка стен вестибюля и лестничной площадки первого этажа.
Капремонт предусматривает и обновление систем водоснабжения, водоотведения и отопления.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют провести капремонт культурного центра «Северный».