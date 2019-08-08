В Москве планируют провести капремонт культурного центра «Северный»
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- РИА Новости
Об этом стало известно на публичном представлении закупки в рамках проекта «Биржа торгов». Организатор — департамент по конкурентной политике.
Здание построено около 70 лет назад и выполнено в стиле сталинский ампир.
«Сегодня культурный центр продолжает пользоваться популярностью у местных жителей, и работы, предусмотренные контрактом, помогут вдохнуть новую жизнь в это здание, приспособить его под современные требования», — заявил глава департамента Геннадий Дёгтев.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.