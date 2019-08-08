В Москве планируют провести капремонт культурного центра «Северный»

В Москве планируют провести капитальный ремонт культурного центра «Северный», сообщает НСН.

Об этом стало известно на публичном представлении закупки в рамках проекта «Биржа торгов». Организатор — департамент по конкурентной политике.

Здание построено около 70 лет назад и выполнено в стиле сталинский ампир.

«Сегодня культурный центр продолжает пользоваться популярностью у местных жителей, и работы, предусмотренные контрактом, помогут вдохнуть новую жизнь в это здание, приспособить его под современные требования», — заявил глава департамента Геннадий Дёгтев.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.