В Москве планируют провести капремонт культурного центра «Северный»

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В Москве планируют провести капитальный ремонт культурного центра «Северный», сообщает НСН.
В Москве планируют провести капремонт культурного центра «Северный»
  • © Сергей Венявский
  • РИА Новости

Об этом стало известно на публичном представлении закупки в рамках проекта «Биржа торгов». Организатор — департамент по конкурентной политике.

Здание построено около 70 лет назад и выполнено в стиле сталинский ампир.

«Сегодня культурный центр продолжает пользоваться популярностью у местных жителей, и работы, предусмотренные контрактом, помогут вдохнуть новую жизнь в это здание, приспособить его под современные требования», — заявил глава департамента Геннадий Дёгтев.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.

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