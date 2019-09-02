На западе Москвы построят три надземных перехода через МЦД-1

На западе столицы построят три надземных перехода через пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), сообщает сайт «Москва 24».

В настоящее время разрабатывается проектная документация.

«Работы планируется провести в рамках проекта строительства северного дублёра Кутузовского проспекта», — заявил глава Департамента строительства Андрей Бочкарёв.

Первый переход пройдёт через северный дублёр Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Белорусского (Смоленского) направления МЖД.

Второй появится в районе дома №22 на улице Василисы Кожиной, третий — в районе доме №16 на улице Ивана Франко, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Подмосковья прокомментировали грядущий запуск МЦД.