На западе Москвы построят три надземных перехода через МЦД-1

Короткая ссылка
На западе столицы построят три надземных перехода через пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), сообщает сайт «Москва 24».
На западе Москвы построят три надземных перехода через МЦД-1
  • © mos.ru

В настоящее время разрабатывается проектная документация.

«Работы планируется провести в рамках проекта строительства северного дублёра Кутузовского проспекта», — заявил глава Департамента строительства Андрей Бочкарёв.

Первый переход пройдёт через северный дублёр Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Белорусского (Смоленского) направления МЖД.

Второй появится в районе дома №22 на улице Василисы Кожиной, третий — в районе доме №16 на улице Ивана Франко, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Подмосковья прокомментировали грядущий запуск МЦД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить