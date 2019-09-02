На западе Москвы построят три надземных перехода через МЦД-1
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В настоящее время разрабатывается проектная документация.
«Работы планируется провести в рамках проекта строительства северного дублёра Кутузовского проспекта», — заявил глава Департамента строительства Андрей Бочкарёв.
Первый переход пройдёт через северный дублёр Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Белорусского (Смоленского) направления МЖД.
Второй появится в районе дома №22 на улице Василисы Кожиной, третий — в районе доме №16 на улице Ивана Франко, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Подмосковья прокомментировали грядущий запуск МЦД.