В Южно-Сахалинске отметили 74-ю годовщину окончания Второй мировой войны

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В Южно-Сахалинске провели военный парад в рамках праздника, посвящённого 74-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождению Южного Сахалина и Курильских островов. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В Южно-Сахалинске отметили 74-ю годовщину окончания Второй мировой войны
  • © официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области

«Для сахалинцев и курильчан праздник имеет особое значение. Одним из значимых итогов Победы стало освобождение Южного Сахалина и Курильских островов, а затем и образование Сахалинской области. По сути, наш регион появился благодаря подвигу народа-победителя», — заявил врио губернатора Валерий Лимаренко.

В параде приняли участие расчёты 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, подразделения силовых ведомств, МЧС, кадетов, Юнармии.

Также состоялись концерт и салют.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы.

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