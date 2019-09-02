В Южно-Сахалинске отметили 74-ю годовщину окончания Второй мировой войны
- © официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области
«Для сахалинцев и курильчан праздник имеет особое значение. Одним из значимых итогов Победы стало освобождение Южного Сахалина и Курильских островов, а затем и образование Сахалинской области. По сути, наш регион появился благодаря подвигу народа-победителя», — заявил врио губернатора Валерий Лимаренко.
В параде приняли участие расчёты 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, подразделения силовых ведомств, МЧС, кадетов, Юнармии.
Также состоялись концерт и салют.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы.