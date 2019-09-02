В Москве согласовали дизайн новой станции на Киевском направлении МЖД

Москомархитектура согласовала дизайн новой станции Санино на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД).

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства.

Работы идут в посёлке Марушинское между остановками Кокошкино и Крёкшино.

Ширина береговых платформ — 8 метров. Их протяжённость составит 400 метров.

«От осадков пассажиров защитят прочные навесы, выполненные из алюминиевых профилей с остеклением. Строительство станции завершат в 2020 году», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца.