В Москве согласовали дизайн новой станции на Киевском направлении МЖД

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Москомархитектура согласовала дизайн новой станции Санино на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД).
В Москве согласовали дизайн новой станции на Киевском направлении МЖД
  • Проектное решение / © mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства.

Работы идут в посёлке Марушинское между остановками Кокошкино и Крёкшино.

Ширина береговых платформ — 8 метров. Их протяжённость составит 400 метров.

«От осадков пассажиров защитят прочные навесы, выполненные из алюминиевых профилей с остеклением. Строительство станции завершат в 2020 году», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца.

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