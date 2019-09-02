Аксёнов назвал число посетивших Крым туристов с начала года

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, сколько туристов посетили полуостров с начала 2019 года.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Закончилось календарное лето, но не курортный сезон в Крыму. Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже приближается к 6 млн: 5 млн 800 тыс., по данным на 1 сентября. Это на 11% больше, чем в прошлом году», — написал глава Крыма.

Ссылаясь на данные Министерства курортов и туризма Крыма, он отметил, что 58% отдыхающих приехали в регион по Крымскому мосту.

«Средний уровень загрузки средств размещения — 70%, в ряде регионов — более 95%», — добавил Аксёнов.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что катер «Комета» перевёз более 10,7 тыс. пассажиров между Севастополем и Ялтой в июле.