Единую транспортную карту ввели во всех городах Крыма с 1 сентября

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Единую транспортную карту, действующую для проезда в муниципальных автобусах и троллейбусах, ввели во всех городах Крыма с 1 сентября.
Единую транспортную карту ввели во всех городах Крыма с 1 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Стоимость карты — 60 рублей. Льготникам она выдаётся бесплатно.

«Электронные проездные вводятся для того, чтобы предоставить пассажирам альтернативу оплаты наличными средствами. Для школьников можно будет приобрести специальный браслет, который выступит таким же носителем информации, как и карта», — заявил директор «Горавтотранса» Денис Майор.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что катер «Комета» перевёз более 10,7 тыс. пассажиров между Севастополем и Ялтой в июле.

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