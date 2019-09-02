Единую транспортную карту ввели во всех городах Крыма с 1 сентября

Единую транспортную карту, действующую для проезда в муниципальных автобусах и троллейбусах, ввели во всех городах Крыма с 1 сентября.

Об этом сообщает kp.ru.

Стоимость карты — 60 рублей. Льготникам она выдаётся бесплатно.

«Электронные проездные вводятся для того, чтобы предоставить пассажирам альтернативу оплаты наличными средствами. Для школьников можно будет приобрести специальный браслет, который выступит таким же носителем информации, как и карта», — заявил директор «Горавтотранса» Денис Майор.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что катер «Комета» перевёз более 10,7 тыс. пассажиров между Севастополем и Ялтой в июле.