«Группа ГАЗ» представила новую «Газель»
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Как отметил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, принципиальное отличие новой модели заключается в интеллектуальной платформе.
«ГАЗель NN» — это более 30 систем помощи водителю, повышенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность», — сказал он.
По его словам, машина обеспечивает высокий уровень безопасности, снижение утомляемости, повышение эффективности работы водителя и экономическую эффективность для владельцев бизнеса.
Презентация состоялась на выставке коммерческого транспорта Comtrans.
В феврале «Известия» писали, что АвтоВАЗ показал Lada Granta для автошкол.