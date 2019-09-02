«Группа ГАЗ» представила новую «Газель»

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Горьковский автозавод (ГАЗ) представил лёгкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN», передаёт ТАСС. Начало производства запланировано на конец 2020 года, а старт продаж — на 2021-й.
«Группа ГАЗ» представила новую «Газель»
  • © Пресс-служба «ГАЗ»

Как отметил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, принципиальное отличие новой модели заключается в интеллектуальной платформе.

«ГАЗель NN» — это более 30 систем помощи водителю, повышенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность», — сказал он.

По его словам, машина обеспечивает высокий уровень безопасности, снижение утомляемости, повышение эффективности работы водителя и экономическую эффективность для владельцев бизнеса.

Презентация состоялась на выставке коммерческого транспорта Comtrans.

В феврале «Известия» писали, что АвтоВАЗ показал Lada Granta для автошкол.

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