RT возглавил рейтинг топ-СМИ в MediaMetrics за август
Телеканал RT стал лидером рейтинга новостного агрегатора MediaMetrics за август 2019 года.
- © Jaap Arriens
- globallookpress.com
Согласно опубликованным данным, число переходов на сайт RT составило 2 431 480, доля — 9,07%.
Вторую строчку рейтинга заняло РИА Новости, третью — Life.
В июле RT также возглавил рейтинг MediaMetrics.
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