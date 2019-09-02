RT возглавил рейтинг топ-СМИ в MediaMetrics за август

Телеканал RT стал лидером рейтинга новостного агрегатора MediaMetrics за август 2019 года.

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globallookpress.com

Согласно опубликованным данным, число переходов на сайт RT составило 2 431 480, доля — 9,07%. Вторую строчку рейтинга заняло РИА Новости, третью — Life. В июле RT также возглавил рейтинг MediaMetrics.