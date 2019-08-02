RT стал лидером рейтинга топ СМИ в MediaMetrics за июль

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Телеканал RT возглавил рейтинг новостного агрегатора MediaMetrics за июль 2019 года.
RT стал лидером рейтинга топ СМИ в MediaMetrics за июль
  • © Jaap Arriens
  • globallookpress.com

Согласно представленным данным, число переходов на сайт телеканала составило 2 865 324, доля — 10,59%.

Вторую строчку рейтинга заняло агентство РИА Новости, третью — РЕН ТВ.

В июне RT также стал лидером рейтинга топ-СМИ в MediaMetrics.

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