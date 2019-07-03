RT стал лидером рейтинга топ-СМИ в MediaMetrics за июнь

Телеканал RT возглавил рейтинг новостного агрегатора MediaMetrics за июнь 2019 года.

Согласно представленным данным, число переходов на сайт телеканала составило 3 047 205, доля — 11,45%.

Вторую строчку рейтинга заняло агентство РИА Новости, третью — РЕН ТВ.

В марте, апреле и мае RT также становился лидером рейтинга MediaMetrics.