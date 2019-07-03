RT стал лидером рейтинга топ-СМИ в MediaMetrics за июнь
Телеканал RT возглавил рейтинг новостного агрегатора MediaMetrics за июнь 2019 года.
- © Jaap Arriens
- globallookpress.com
Согласно представленным данным, число переходов на сайт телеканала составило 3 047 205, доля — 11,45%.
Вторую строчку рейтинга заняло агентство РИА Новости, третью — РЕН ТВ.
В марте, апреле и мае RT также становился лидером рейтинга MediaMetrics.
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