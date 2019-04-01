RT стал лидером рейтинга топ-СМИ в MediaMetrics за март
Телеканал RT возглавил рейтинг новостного агрегатора MediaMetrics за март 2019 года.
- © Jaap Arriens
- globallookpress.com
Согласно опубликованным данным, число переходов на сайт RT составило 3 404 193, доля — 10,84%.
Второе место в рейтинге занимает РИА Новости, третье — информационный портал Life.ru.
В феврале 2019 года RT также стал лидером в рейтинге MediaMetrics.
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