МВД: 578 тысяч человек посетили МАКС-2019 за время его работы
- РИА Новости
Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
«Общее число посетивших МАКС-2019 за шесть дней составило более 578 тыс. человек, а количество припаркованных автомобилей — свыше 76 тыс.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в последний день, 1 сентября, авиасалон посетили более 127 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в субботу, 31 августа, МАКС-2019 собрал рекордное число гостей за один день — 203 тыс.
Авиаэксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль Международного авиационно-космического салона в расширении экспортных возможностей российских компаний.