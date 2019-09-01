МВД: 578 тысяч человек посетили МАКС-2019 за время его работы

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В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что за время работы авиасалона МАКС-2019 его посетили более 578 тыс. человек.
МВД: 578 тысяч человек посетили МАКС-2019 за время его работы
  • РИА Новости

Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Общее число посетивших МАКС-2019 за шесть дней составило более 578 тыс. человек, а количество припаркованных автомобилей — свыше 76 тыс.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последний день, 1 сентября, авиасалон посетили более 127 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в субботу, 31 августа, МАКС-2019 собрал рекордное число гостей за один день — 203 тыс.

Авиаэксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль Международного авиационно-космического салона в расширении экспортных возможностей российских компаний.

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