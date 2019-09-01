Володин заявил о политизации Польшей итогов Второй мировой войны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти Польши, принижая роль СССР и России во Второй мировой войне, показывают свою ущербность и политизируют итоги войны.

Заявление Володина опубликовала пресс-служба Госдумы.

По его словам, решающая роль России во Второй мировой войне признана всеми странами мира, в том числе США и Великобританией.

«Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй мировой войне, руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны и пытаясь перечеркнуть историческую память», — заявил он.

Спикер Госдумы добавил, что действия польских властей оскорбляют память о более 600 тыс. солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши. Он призвал помнить это, «независимо от того, какие партии и президенты приходят к власти».

Ранее в Польше заявили, что Россию не пригласили на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, так как считают её позицию несоответствующей «исторической правде»