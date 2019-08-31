При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека
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«Тело одного погибшего поднято на поверхность, сейчас поднимают второго погибшего», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на борту транспортного средства находились два человека: пилот и пассажир.
Ранее сообщалось, что вертолёт упал в Клязьминское водохранилище.
Позднее Московская транспортная прокуратура заявила о начале проверки по факту крушения. В СК возбудили уголовное дело в связи с произошедшим.