При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека

В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС по Подмосковью.

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