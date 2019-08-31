При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека

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В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС по Подмосковью.
При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека
  • © ГУ МЧС России по Московской области

«Тело одного погибшего поднято на поверхность, сейчас поднимают второго погибшего», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на борту транспортного средства находились два человека: пилот и пассажир.

Ранее сообщалось, что вертолёт упал в Клязьминское водохранилище

Позднее Московская транспортная прокуратура заявила о начале проверки по факту крушения. В СК возбудили уголовное дело в связи с произошедшим.

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