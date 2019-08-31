ЦИК России обвинила Associated Press в искажении интервью с Памфиловой

Центральная избирательная комиссия России заявила, что агентство Associated Press после интервью с председателем избиркома Эллой Памфиловой опубликовало «материал с оценочной и политизированной трактовкой темы». Об этом говорится в сообщении на сайте избиркома.

Указывается, что 27 августа съёмочная группа AP записала часовое видеоинтервью с Памфиловой, посвящённое избирательной кампании в России 2019 года и «специфике предстоящих выборов».

«29 августа на сайте apnews.com вместо заявленного видеоинтервью был размещен авторский материал корреспондента АР Натальи Васильевой, содержащий оценочную, политизированную трактовку заявленной темы с включением в него вырванных из контекста высказываний председателя ЦИК России», — заявили в комиссии.

По данным ЦИК, видеоинтервью на сайте агентства опубликовано не было, но были размещены краткие видеофрагменты «с разрозненными фразами», которые «будучи оторваны от общего хода беседы, в ряде случаев потеряли свой изначальный смысл».

В сообщении говорится, что в Associated Press признали статью корректной, при этом незначительные дополнения в тексте не изменили сути материала. В ЦИК заявили, что публикация агентства «производит впечатление пропагандистского материала, в котором практически проигнорированы аргументированные ответы» Памфиловой.

«С учетом изложенного, полагаем необходимым в кратчайшие сроки направить все материалы, связанные с этим прискорбным инцидентом, на рассмотрение Общественной коллегии по жалобам на прессу, независимой структуры гражданского общества, к компетенции которой относится разрешение информационных споров о нарушениях принципов и норм профессиональной журналистской этики», — заявили в избирательной комиссии.

Ранее в ЦИК сообщили, что выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.