В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму

Назначенные на 8 сентября выборы в Мосгордуму нельзя отменить, по закону они пройдут в единый день голосования. Об этом заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.

«Просто так день голосования не переносят. Согласно закону, назначенные выборы отменить нельзя, выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования 8 сентября», — сказала она.

Как отметил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, выборы по закону нельзя перенести.

«Во-первых, я ничего не слышал об этом. А во-вторых, по закону дату выборов никто не имеет права переносить», — сказал он.

Как напоминает агентство, выдвижение кандидатов в депутаты МГД было завершено 5 июля: были зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.

Ранее в Мосгоризбиркоме сообщили, что у 13 незарегистрированных кандидатов было найдено более 9 тыс. подписей избирателей с недействительными или несуществующими паспортными данными.

Как уточняли в Мосгоризбиркоме, подпись избирателя признаётся недействительной, если кандидат или сборщик подписей некорректно заполнил данные, несвоевременно оплатил изготовление подписных листов или внёс неоговорённые исправления.