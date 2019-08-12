В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму

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Назначенные на 8 сентября выборы в Мосгордуму нельзя отменить, по закону они пройдут в единый день голосования. Об этом заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина.
В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.

«Просто так день голосования не переносят. Согласно закону, назначенные выборы отменить нельзя, выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования 8 сентября», — сказала она.

Как отметил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, выборы по закону нельзя перенести.

«Во-первых, я ничего не слышал об этом. А во-вторых, по закону дату выборов никто не имеет права переносить», — сказал он.

Как напоминает агентство, выдвижение кандидатов в депутаты МГД было завершено 5 июля: были зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.

Ранее в Мосгоризбиркоме сообщили, что у 13 незарегистрированных кандидатов было найдено более 9 тыс. подписей избирателей с недействительными или несуществующими паспортными данными. 

Как уточняли в Мосгоризбиркоме, подпись избирателя признаётся недействительной, если кандидат или сборщик подписей некорректно заполнил данные, несвоевременно оплатил изготовление подписных листов или внёс неоговорённые исправления.

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