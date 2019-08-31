На Камчатке нашли тело одного из трёх пропавших рыбаков

Спасатели на Камчатке обнаружили тело одного из рыбаков, пропавших в Авачинском заливе в районе мыса Опасный. Об этом информирует пресс-служба краевого МЧС.

Отмечается, что 20 августа трое рыбаков вышли на катере в район мыса Опасный и не вернулись.

В рамках поисков с помощью беспилотника обследовали акваторию и прибрежную полосу в районе мыса.

«В результате было обнаружено тело, предположительно, одного из пропавших мужчин», — говорится в сообщении.

Также были найдены некоторые личные вещи и обломки катера.

Спасатели и сотрудники полиции ведут поиски пропавших рыбаков с 21 августа.