СК начал проверку из-за хлопка газа в Бийске
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- РИА Новости
Указывается, что ночью 31 августа в квартире дома произошёл хлопок воздушно-газовой смеси, что привело к обрушению стен в трёх жилых помещениях.
По предварительным данным, госпитализированы хозяин квартиры, в которой произошла утечка газа, женщина и ребёнок из соседней квартиры.
«По данному факту следователи СК России по Алтайскому краю проводят доследственную проверку», — говорится в сообщении.
Ранее спасатели эвакуировали 23 человека из-за пожара в доме в Бийске.
Предварительной причиной пожара называлось нарушение правил эксплуатации газового оборудования.