СК начал проверку из-за хлопка газа в Бийске

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Следователи организовали проверку по факту хлопка газа, произошедшего в квартире жилого дома в городе Бийске Алтайского края. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.
СК начал проверку из-за хлопка газа в Бийске
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Указывается, что ночью 31 августа в квартире дома произошёл хлопок воздушно-газовой смеси, что привело к обрушению стен в трёх жилых помещениях.

По предварительным данным, госпитализированы хозяин квартиры, в которой произошла утечка газа, женщина и ребёнок из соседней квартиры. 

«По данному факту следователи СК России по Алтайскому краю проводят доследственную проверку», — говорится в сообщении.

Ранее спасатели эвакуировали 23 человека из-за пожара в доме в Бийске.

Предварительной причиной пожара называлось нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

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