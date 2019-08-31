СК начал проверку из-за хлопка газа в Бийске

Следователи организовали проверку по факту хлопка газа, произошедшего в квартире жилого дома в городе Бийске Алтайского края. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

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РИА Новости

Указывается, что ночью 31 августа в квартире дома произошёл хлопок воздушно-газовой смеси, что привело к обрушению стен в трёх жилых помещениях. По предварительным данным, госпитализированы хозяин квартиры, в которой произошла утечка газа, женщина и ребёнок из соседней квартиры. «По данному факту следователи СК России по Алтайскому краю проводят доследственную проверку», — говорится в сообщении. Ранее спасатели эвакуировали 23 человека из-за пожара в доме в Бийске. Предварительной причиной пожара называлось нарушение правил эксплуатации газового оборудования.