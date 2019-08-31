Три самолёта экстренно сели в аэропорту Волгограда

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В волгоградском аэропорту в ночь на субботу, 31 августа, совершили экстренную посадку три пассажирских самолёта. Два из них приземлились из-за плохого самочувствия пассажиров. 
Три самолёта экстренно сели в аэропорту Волгограда
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Волгоградской области.

«Ночью в аэропорту экстренно сели три самолёта. Два — из-за ухудшения состояния пассажиров», — заявили в администрации. 

Как отмечается, в пятницу, 30 августа, около 23:00 по местному времени рейс Красноярск — Симферополь запросил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажирки, её доставили в больницу.

В 02:18 самолёт, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в связи с падением жидкости гидросистемы.

Третий самолёт, выполнявший рейс Баку — Москва, совершил экстренную посадку в связи с тем, что у 60-летней пассажирки ухудшилось самочувствие.

Ранее в Южно-Сахалинске самолёт Airbus A320 совершил аварийную посадку.

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