Три самолёта экстренно сели в аэропорту Волгограда
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Волгоградской области.
«Ночью в аэропорту экстренно сели три самолёта. Два — из-за ухудшения состояния пассажиров», — заявили в администрации.
Как отмечается, в пятницу, 30 августа, около 23:00 по местному времени рейс Красноярск — Симферополь запросил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажирки, её доставили в больницу.
В 02:18 самолёт, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в связи с падением жидкости гидросистемы.
Третий самолёт, выполнявший рейс Баку — Москва, совершил экстренную посадку в связи с тем, что у 60-летней пассажирки ухудшилось самочувствие.
Ранее в Южно-Сахалинске самолёт Airbus A320 совершил аварийную посадку.