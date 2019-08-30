В Шереметьеве перенесли дату открытия третьей ВПП

Московский аэропорт Шереметьево откладывает введение в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы с 1 сентября 2019 года на более поздний срок, сообщили в дирекции по связям с общественностью.

«Официальное открытие третьей взлётно-посадочной полосы (ВПП-3) в международном аэропорту Шереметьево перенесено на более поздний срок... О дате открытия ВПП-3 будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что строительные работы на новой ВПП полностью завершены.

Кроме того, аэропорт получил заключения о соответствии объекта техническим нормам и разрешение Росавиации на ввод комплекса ВПП в эксплуатацию.

Тем не менее, как уточнили в аэропорту, пока не окончена процедура оформления необходимой документации, а также продолжаются тренировки персонала, задействованного в обеспечении полётов с новой взлётно-посадочной полосы.

Ранее в Шереметьеве заявили, что откроют третью ВПП 1 сентября.