Минтранс опроверг ограниченное использование новой ВПП Шереметьева

Использование третьей взлётно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево будет осуществляться без каких-либо ограничений, сообщили в пресс-службе Минтранса.

«Минтранс не согласен с формулировками некоторых СМИ по поводу использования третьей ВПП аэропорта Шереметьево. Её эксплуатация будет осуществляться без каких-либо ограничений благодаря применению мер снижения авиационного шума», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что этого удастся добиться за счёт внедрения новых технологий обслуживания воздушного движения, в том числе процедур маневрирования в районе аэродрома.

Ранее сообщалось, что новая полоса, которая должна начать функционировать весной, будет работать с ограничениями. Это следовало из пояснительной записки к проекту о приаэродромных территориях.

Так, в ней указывалось, что в связи с близостью ВПП к крупным населённым пунктам количество рейсов в ночное время придётся ограничить.