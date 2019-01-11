Новая полоса Шереметьева будет работать с ограничениями

Короткая ссылка
Работа третьей взлётно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево будет ограничена в ночное время, следует из пояснительной записки к законопроекту о приаэродромных территориях.
Новая полоса Шереметьева будет работать с ограничениями
  • РИА Новости

Как указывается в материалах к документу, разработанному Минтрансом, в зону строительства ВПП попала густонаселённая территория. Так, около 1 тыс. человек проживают непосредственно в этой зоне, ещё несколько тысяч — в санитарно-защитной. 

«Расположение полосы рядом с крупными населёнными пунктами Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км) не позволит полноценно её использовать — из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придётся ограничить», — говорится в записке.

Третья ВПП в Шереметьеве строится с 2011 года. Планируется, что она заработает в апреле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить