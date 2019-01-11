Новая полоса Шереметьева будет работать с ограничениями

Работа третьей взлётно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево будет ограничена в ночное время, следует из пояснительной записки к законопроекту о приаэродромных территориях.

Как указывается в материалах к документу, разработанному Минтрансом, в зону строительства ВПП попала густонаселённая территория. Так, около 1 тыс. человек проживают непосредственно в этой зоне, ещё несколько тысяч — в санитарно-защитной.

«Расположение полосы рядом с крупными населёнными пунктами Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км) не позволит полноценно её использовать — из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придётся ограничить», — говорится в записке.

Третья ВПП в Шереметьеве строится с 2011 года. Планируется, что она заработает в апреле.