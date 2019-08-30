Синдеева дала в долг «Дождю» до 900 млн рублей

Короткая ссылка
Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева дала в долг телеканалу до 900 млн рублей личных средств. Об этом свидетельствует документ, который оказался в распоряжении RT.
Синдеева дала в долг «Дождю» до 900 млн рублей
  • РИА Новости

«По настоящему договору займодавец (Синдеева. — RT) передаёт заёмщику («Дождь». — RT) заём на сумму в пределах 900 000 000 (девятисот миллионов) рублей. Заёмщик обязуется вернуться сумму займа в срок до 31.12.2025 года», — говорится в тексте документа.

    21 августа RT обратился к Наталье Синдеевой с просьбой прокомментировать информацию о том, что с 2014 года телеканал «Дождь» получает финансирование из-за рубежа.

    Через несколько часов на его сайте был выложен финансовый отчёт, из которого следует, что средства поступали в рамках рекламных контрактов со структурами Евросоюза.

    Подробнее — в материале RT.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить