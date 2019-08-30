Синдеева дала в долг «Дождю» до 900 млн рублей
- РИА Новости
«По настоящему договору займодавец (Синдеева. — RT) передаёт заёмщику («Дождь». — RT) заём на сумму в пределах 900 000 000 (девятисот миллионов) рублей. Заёмщик обязуется вернуться сумму займа в срок до 31.12.2025 года», — говорится в тексте документа.
21 августа RT обратился к Наталье Синдеевой с просьбой прокомментировать информацию о том, что с 2014 года телеканал «Дождь» получает финансирование из-за рубежа.
Через несколько часов на его сайте был выложен финансовый отчёт, из которого следует, что средства поступали в рамках рекламных контрактов со структурами Евросоюза.
Подробнее — в материале RT.