Эксперт оценил опасность птиц вблизи аэропортов

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил опасность птиц вблизи аэропортов, сообщает «Российская газета».

По словам эксперта, удар птицы весом 1,5—2 кг о самолёт, летящий со скоростью около 700 км/ч, равносилен выстрелу пушки калибра 50 мм.

«Аэродромное поле всегда имеет хороший травяной покров — источник еды для птиц. Летом над нагретым бетонным покрытием ВПП пернатые ловят летающих насекомых. Появлению птиц вблизи аэропортов способствует и сам человек. Лётные поля нередко соседствуют со стихийными свалками мусора», — заявил он.

Иногда в районе аэропортов проходят миграционные пути птиц. Если прибавить к этому появление молодого поколения пернатых, то риск может возрасти.

Как заключил Тишковец, остаётся изучать птиц и разрабатывать новые средства защиты.

15 августа самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» А321 после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку из-за столкновения со стаей чаек.

Замглавы Минтранса России Александр Юрчик заявил, что уровень орнитологической безопасности российских аэропортов соответствует нормам Международной организации гражданской авиации.