СК возбудил дело из-за массового отравления жителей Самарской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 63 жителей Самарской области едой, приобретённой в местном ресторане. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК России («Производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»).

По данным следствия, в период с 1 по 23 августа сотрудники ООО «Ресторан «Фарфор в Самаре» осуществили хранение, производство и сбыт продовольственных товаров, которые не отвечали требованиям безопасности здоровья потребителей.

В связи с этим в период с 23 по 29 августа в медучреждения Самарской области обратились 63 человека с признаками пищевого отравления, приобретавшие продукцию в указанном предприятии, добавили в СК.

Ранее в Якутске 36 человек отравились едой из ресторанов.