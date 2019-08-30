СК возбудил дело из-за массового отравления жителей Самарской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 63 жителей Самарской области едой, приобретённой в местном ресторане. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
СК возбудил дело из-за массового отравления жителей Самарской области
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Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК России («Производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»).

По данным следствия, в период с 1 по 23 августа сотрудники ООО «Ресторан «Фарфор в Самаре» осуществили хранение, производство и сбыт продовольственных товаров, которые не отвечали требованиям безопасности здоровья потребителей.

В связи с этим в период с 23 по 29 августа в медучреждения Самарской области обратились 63 человека с признаками пищевого отравления, приобретавшие продукцию в указанном предприятии, добавили в СК.

Ранее в Якутске 36 человек отравились едой из ресторанов.

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