СК начал проверку после обнаружения тела в Москве-реке

Следственный комитет организовал проверку по факту обнаружения тела мужчины в Москве-реке на севере российской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве.

В сообщении говорится, что на территории Левобережного района 30 августа из Москвы-реки извлекли тело мужчины 1971 года рождения.

При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — заявили в СК, отметив, что следователи выехали на место происшествия.

Как информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибшим является глава компании Global Safe Group Денис Щепетьев.

«Он был одет в деловой костюм, при нём был пропуск на работу в Global Safe Group и другие документы, удостоверяющие личность», — заявил источник.

При этом сын Щепетьева Николай подтвердил агентству, что его отец умер, добавив, что «не знает, что именно случилось».

Ранее Newstracker.ru передавал, что в Ставропольском крае начали проверку по факту гибели подростка в реке.