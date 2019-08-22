В Ставропольском крае начали проверку по факту гибели подростка в реке
- РИА Новости
По имеющимся данным, вечером 19 августа в станице Барсуковской 15-летний мальчик вместе с другом отправился купаться и утонул. Тело нашли на следующий день.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она поможет установить точную причину смерти подростка», — заявили в ведомстве.
Затем будет принято процессуальное решение.
Ранее, как сообщало «Реальное время», в МЧС Татарстана рассказали о главных причинах гибели людей на воде.