В Ставропольском крае начали проверку по факту гибели подростка в реке

Короткая ссылка
В Кочубеевском районе начали доследственную проверку по факту гибели подростка в реке Кубани, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на СУ СК России по Ставропольскому краю.
В Ставропольском крае начали проверку по факту гибели подростка в реке
  • РИА Новости

По имеющимся данным, вечером 19 августа в станице Барсуковской 15-летний мальчик вместе с другом отправился купаться и утонул. Тело нашли на следующий день.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она поможет установить точную причину смерти подростка», — заявили в ведомстве.

Затем будет принято процессуальное решение.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в МЧС Татарстана рассказали о главных причинах гибели людей на воде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить