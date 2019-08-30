СК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве

Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.

В подписи к видео говорится, что массовые беспорядки в Москве происходят по одной и той же схеме, но «всё становится очевидным для следователей».

«События лета 2019-го разворачиваются по тому же сценарию, что и несанкционированные митинги в Москве в 2017 году, и нападения на правоохранителей в 2012-м на Болотной площади», — указано в ролике.

Также в сюжете показали одного из осуждённых за нападение на правоохранителя во время незаконной акции на Пушкинской площади весной 2017 года. Мужчина заявил, что раскаивается в произошедшем, а о том, что было, «вспоминать не хочет».

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что организаторы несанкционированных акций устраивают провокации и подталкивают их участников к нарушению закона.