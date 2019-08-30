Глава Росгвардии рассказал о провокациях на несогласованных акциях

Директор Росгвардии Виктор Золотов в интервью ТАСС заявил, что организаторы несанкционированных акций устраивают провокации и подталкивают их участников к нарушению закона.

Он заявил о существовании технологий по проведению провокаций, спланированных пиар-акций, в которых «в том числе задействуются несовершеннолетние, пожилые люди и люди с ограниченными физическими возможностями».

«Организаторы не только сами нарушают закон, но и подталкивают к этому других граждан», — заявил Золотов.

Также он сообщил, что прорабатывается вопрос оснащения бойцов Росгвардии видеорегистраторами, которые планируется использоваться для фиксации обстановки в ходе несения службы. В том числе речь идёт об обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, проведении спецопераций подразделениями спецназа и реагировании сотрудниками на поступающие сигналы с объектов.

При этом пресс-службе ГУ МВД по Москве призвали организаторов планируемой на 31 августа несогласованной акции воздержаться от её проведения, а гражданам — отказаться от участия в ней.

«Официально сообщаем, что уведомлений в органы власти Москвы о его проведении не поступало. Таким образом, указанная акция не согласована...», — заявили в МВД.

Ранее суды Москвы получили иски к организаторам незаконной акции 27 июля.