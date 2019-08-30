«Туполев» передал ВКС бомбардировщик Ту-22М3 после капремонта

Конструкторское бюро «Туполев» передало Воздушно-космическим силам России дальний бомбардировщик Ту-22М3 после капитального ремонта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу бюро.

«ПАО «Туполев», входящее в состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает о передаче в эксплуатацию дальней авиации ВКС России очередного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 после капитального ремонта», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что бомбардировщик прошёл перечень работ в цехах Казанского авиационного завода (КАЗ). На лётно-испытательной станции КАЗ были успешно проведены все наземные и лётные испытания.

«После передачи заказчику борт осуществил перелёт к месту базирования», — сообщили в «Туполеве».

Ранее российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили полёты над Беринговым морем.