«Туполев» передал ВКС бомбардировщик Ту-22М3 после капремонта
- РИА Новости
«ПАО «Туполев», входящее в состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает о передаче в эксплуатацию дальней авиации ВКС России очередного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 после капитального ремонта», — заявили в пресс-службе.
Уточняется, что бомбардировщик прошёл перечень работ в цехах Казанского авиационного завода (КАЗ). На лётно-испытательной станции КАЗ были успешно проведены все наземные и лётные испытания.
«После передачи заказчику борт осуществил перелёт к месту базирования», — сообщили в «Туполеве».
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