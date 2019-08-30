В Приморье вода ушла из всех подтопленных ранее домов

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В МЧС Приморского края сообщили, что по состоянию на утро 30 августа подтопленных домов в регионе нет. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Подтопленных социально-значимых объектов нет. По состоянию на 07:00 (00:00 мск) 30.08.2019 подтопленных домов нет. Вода сошла с 39 домов, остаются подтопленными 132  придомовых территории», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что «все дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме».

Ранее сообщалось, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации во всём регионе.

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