В Приморском крае более десяти участков дорог подтопило ливнями

Короткая ссылка
Более десяти участков дорог подтопило в районах Приморья после ливней. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации региона.

«На участках дорог все еще наблюдаются переливы, восстановление проезда по ним будет начато после спада воды», — сообщили в администрации.

Отмечается, что из-за переливов воды нет проезда к бухте Лазурная во Владивостоке.

В Хасанском районе нет проезда в село Береговое, на дороге Барабаш–Приморское и к базе отдыха «Песчаная».

В Уссурийском городском округе — подтоплена дорога Комаровка—Заповедное—Глуховка, ограничен проезд для легкового транспорта.

В Партизанском районе нет проезда на дороге Бровничи—Тигровый, ограничен — на дороге Екатериновка—Новая Сила.

В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный, но при этом есть объезд.

В Октябрьском районе нет проезда для большегрузного транспорта в посёлок Липовцы.

В Ханкайском районе ограничен проезд к сёлам Комиссарово и Мельгуновка.

В Кавалеровском районе ограничен проезд на 401-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где наблюдается перелив временного объезда аварийного моста.

Ранее сообщалось, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации во всём регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить