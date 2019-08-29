В Приморском крае более десяти участков дорог подтопило ливнями
«На участках дорог все еще наблюдаются переливы, восстановление проезда по ним будет начато после спада воды», — сообщили в администрации.
Отмечается, что из-за переливов воды нет проезда к бухте Лазурная во Владивостоке.
В Хасанском районе нет проезда в село Береговое, на дороге Барабаш–Приморское и к базе отдыха «Песчаная».
В Уссурийском городском округе — подтоплена дорога Комаровка—Заповедное—Глуховка, ограничен проезд для легкового транспорта.
В Партизанском районе нет проезда на дороге Бровничи—Тигровый, ограничен — на дороге Екатериновка—Новая Сила.
В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный, но при этом есть объезд.
В Октябрьском районе нет проезда для большегрузного транспорта в посёлок Липовцы.
В Ханкайском районе ограничен проезд к сёлам Комиссарово и Мельгуновка.
В Кавалеровском районе ограничен проезд на 401-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где наблюдается перелив временного объезда аварийного моста.
Ранее сообщалось, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации во всём регионе.