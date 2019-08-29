В Приморском крае более десяти участков дорог подтопило ливнями

Более десяти участков дорог подтопило в районах Приморья после ливней. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации региона.

«На участках дорог все еще наблюдаются переливы, восстановление проезда по ним будет начато после спада воды», — сообщили в администрации.

Отмечается, что из-за переливов воды нет проезда к бухте Лазурная во Владивостоке.

В Хасанском районе нет проезда в село Береговое, на дороге Барабаш–Приморское и к базе отдыха «Песчаная».

В Уссурийском городском округе — подтоплена дорога Комаровка—Заповедное—Глуховка, ограничен проезд для легкового транспорта.

В Партизанском районе нет проезда на дороге Бровничи—Тигровый, ограничен — на дороге Екатериновка—Новая Сила.

В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный, но при этом есть объезд.

В Октябрьском районе нет проезда для большегрузного транспорта в посёлок Липовцы.

В Ханкайском районе ограничен проезд к сёлам Комиссарово и Мельгуновка.

В Кавалеровском районе ограничен проезд на 401-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где наблюдается перелив временного объезда аварийного моста.

Ранее сообщалось, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации во всём регионе.