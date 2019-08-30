Более 140 тысяч человек посетили МАКС-2019 за три дня

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Авиакосмический салон МАКС-2019 посетили более 140 тысяч человек за три дня. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Подмосковья.

«29 августа 2019 года 14-й международный авиационно-космический салон МАКС-2019 посетили более 51 тысячи человек…, 28 августа… салон посетили более 51 тысячи человек. 27 августа салон посетили около 40 тысяч человек», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что для охраны порядка задействована полиция и Росгвардия.

Ранее авиаэксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль Международного авиационно-космического салона в расширении экспортных возможностей российских компаний.

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