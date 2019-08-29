Директор РГАЛИ заявила об уходе со своего поста

Короткая ссылка
Директор Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) Татьяна Горяева заявила об уходе со своего поста.

Об этом сообщается на официальной странице РГАЛИ в Facebook.

«Я должна уходить. Так решило руководство Росархива», — написала Горяева.

Вместе с этим она выразила благодарность попечительскому совету, а также деятелям литературы, искусства, СМИ и другим за помощь в работе архива. Она также добавила, что уверена в будущем РГАЛИ.

Комментируя произошедший в июле пожар в здании РГАЛИ, Горяева отметила, что «потери во время возгорания не так значительны».

«Пострадавшие от огня дела проходят специальную обработку, остальные уже просушены и вернулись на своё привычное место в хранилища», — сообщила она.

В июле на севере Москвы произошёл пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства. Позднее в пресс-службе Росархива заявили, что ценные документы при возгорании в РГАЛИ, по предварительным данным, не пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить