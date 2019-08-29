МЦК изменит режим работы с 30 августа по 1 сентября

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Московское центральное кольцо изменит режим работы с 30 августа по 1 сентября, передаёт сайт «Москва 24».
МЦК изменит режим работы с 30 августа по 1 сентября
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

«Это связано с работами по развитию инфраструктуры МЦК, необходимыми для перехода в ноябре этого года на четырёхминутный интервал движения в часы пик и восьмиминутный — в остальное время», — заявили в пресс-службе Московской железной дороги.

30 августа МЦК будет работать с 05:30 до 23:40, 31 августа — с 05:50 до 23:40, 1 сентября — с 05:44 до 01:00.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога МЦК.

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