МЦК изменит режим работы с 30 августа по 1 сентября

Московское центральное кольцо изменит режим работы с 30 августа по 1 сентября, передаёт сайт «Москва 24».

«Это связано с работами по развитию инфраструктуры МЦК, необходимыми для перехода в ноябре этого года на четырёхминутный интервал движения в часы пик и восьмиминутный — в остальное время», — заявили в пресс-службе Московской железной дороги.

30 августа МЦК будет работать с 05:30 до 23:40, 31 августа — с 05:50 до 23:40, 1 сентября — с 05:44 до 01:00.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога МЦК.